El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha obert a mantenir una reunió amb el president de l'Aragó, Javier Lambán, si canvia de criteri -va suspendre la trobada prevista per a aquest divendres- per abordar la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern i altres temes que comparteixen com a autonomies limítrofes.

Ho ha dit en una roda de premsa a Castelló de Farfanya (Lleida) després que Lambán hagi explicat que va cancel·lar la reunió aquest divendres per la "nul·la voluntat d'acord" de la Generalitat en aquest assumpte.

Aragonès ha refusat replicar a Lambán assegurant que no vol entrar en polèmiques i ha insistit en la seva predisposició per reunir-se: "Si hi ha una reunió més endavant, no depèn de mi, depèn del president del Govern de l'Aragó, que ahir va decidir amb el seu criteri, que ja li vaig dir que no compartia, cancel·lar la reunió d'avui, si ell canvia de criteri, no tinc cap problema a reunir-me i resoldre les qüestions que no encaixin".