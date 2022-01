El Parlament ha enviat aquest divendres el recurs al Suprem per demanar mesures cautelars contra la decisió de la JEC de retirar immediatament l'acta de diputat a Pau Juvillà (CUP). La cambra reclama que se suspengui la notificació de la JEC, que dona 5 dies hàbils a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per retirar l'escó al secretari tercer de la Mesa. El recurs argumenta que és "imprescindible" suspendre la retirada de l'acta de Juvillà, perquè la cambra va aprovar una resolució en què es declara que "no concorre cap causa d'incompatibilitat ni cap altra circumstància que afecti la seva condició de diputat". El text, signat pels lletrats Miquel Palomares i Antoni Bayona, defensa l'"interès legítim" del Parlament per impugnar l'acord".

El recurs assenyala que la resolució aprovada pel ple del Parlament – en què es considera que no concorre sobre Juvillà cap causa d'incompatibilitat ni de pèrdua de la condició de diputat- es contraposa a l'acord de la JEC per la retirada de l'escó al secretari tercer de la Mesa. Per això apunta que la cambra "té un interès legítim per impugnar l'acord".

D'altra banda, alerten que la retirada de l'escó incideix de ple en el dret de participació política, pel que fa al sufragi actiu i al passiu. I defensen que en cas d'aplicar-lo "tindria efectes irreparables": "per privar a una persona de l'exercici d'un càrrec electe i per la dificultat de poder-lo recuperar en cas d'una sentència estimatòria del recurs". I és que no hi ha cap mecanisme que pugui revertir-ho un cop s'hagi aplicat. També esgrimeixen que la JEC "no és competent" per raó d'aquesta matèria, "que s'adopta al marge d'un procés electoral".

Així, el recurs presentat defensa que és "imprescindible" adoptar mesures cautelars i suspendre la retirada immediata de l'acta de diputat, també perquè el Parlament va aprovar una resolució en què es declara que, segons la cambra, "no concorre cap causa d'incompatibilitat ni cap altra circumstància que afecti la seva condició de diputat del Parlament" sobre Juvillà.

A diferència del cas de l'expresident del Govern Quim Torra, apunta el recurs, en aquest cas no hi ha hagut una "inactivitat" del Parlament, sinó que "s'ha aprovat un acte parlamentari que es contraposa jurídicament a l'acord de la JEC". "Això posa en evidència la conveniència de la suspensió de l'acte impugnat fins que la controvèrsia jurídica entre les parts sigui resolta judicialment", raonen.

En cas contrari, alerten, "es podria produir una minva del dret a la tutela efectiva i dels mecanismes de control dels actes parlamentaris previstos a la Constitució i a la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional".

Divendres s'acaba el termini

La presidenta Borràs ha rebut oficialment a través de burofax la notificació de la JEC que li dona 5 dies hàbils per retirar l'escó a Juvillà. A més, l'òrgan electoral avisa Borràs de "conseqüències jurídiques" si no ho fa. Així doncs, el termini que ha donat la JEC s'acaba divendres que ve, segons fonts del Parlament.

De moment, la presidenta de la cambra catalana no s'ha pronunciat després de l'últim acord de la Junta Electoral. Però aquest dijous ERC, Junts i CUP han enviat un comunicat conjunt reivindicant el dictamen aprovat al ple del Parlament que defensa mantenir l'escó de Juvillà fins que hi hagi una sentència ferma.

L'òrgan electoral ha donat la raó a Ciutadans, que va presentar una denúncia per demanar la retirada immediata de l'escó de Juvillà, i iniciar un procés sancionador contra la Mesa.

Paral·lelament, dimarts passat el ple del Parlament va aprovar presentar un recurs contenciós administratiu acompanyat de mesures cautelars al Tribunal Suprem (TS) contra la decisió de la JEC de treure l'acta a Juvillà. Així ho va aprovar la majoria independentista i els comuns amb l'abstenció del PSC. El TSJC ha condemnat Juvillà a sis mesos d'inhabilitació per desobediència en no despenjar llaços grocs del despatx de la CUP a la Paeria en període electoral.