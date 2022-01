Els teatres i cinemes catalans poden tornar a omplir des d'aquest divendres el 100% de les platees. Amb l'entrada en vigor de la nova resolució del Govern de mesures contra la covid se suspèn la limitació d'aforaments al 70% al món cultural, vigent des del 24 de desembre. Els exhibidors celebren el retorn a la normalitat, però demanen compensacions pel perjudici econòmic i que "no hi hagi més marxes enrere". Les empreses teatrals agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l'efecte "nefast" de les restriccions en el punt àlgid de la temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l'activitat està emmarcada en l'oci nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l'ACN.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la covid que elimina la majoria d'aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l'entrada en vigor d'aquest text aquesta mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d'aforaments. La resolució també estableix la supressió del passaport covid, però aquesta mesura ja no s'aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres activitats no essencials en espais interiors.

D'aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels seus aforaments. La limitació del 70% es va imposar just abans del Nadal, en el moment més àlgid de la temporada teatral i d'estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d'octubre- les sales recuperessin els aforaments complerts. Anant més enrere, des de l'inici de la pandèmia, aquests dos equipaments culturals han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat amb aforaments entre el 50% i el 70%.

Cautela i reclamacions

Per tot plegat, des del Gremi d'Exhibidors de Cinemes de Catalunya, el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no nega que és un "pas positiu cap a la normalitat" però també demana que "no hi hagi més marxes enrere". L'exhibidor no discuteix la bondat de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que han afectat el món cultural.

Tarrazón diu que ara correspon a les autoritats "buscar els mecanismes de compensació pels perjudicis d'aquestes restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l'any". Les estimacions del sector són que el nombre d'espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la prèvia, diuen, davant dels anuncis i restriccions del Govern. És l'efecte del "missatge erroni" sobre la seguretat de la cultura, que al seu parer s'ha enviat amb les mesures restrictives en aquest entorn.

I un altre impacte -"difícil de quantificar"- que les sales estan vivint és l'endarreriment de bona part de les estrenes cinematogràfiques del primer trimestre del 2022 cap al segon, "o més enllà". La situació "frena el ritme de la recuperació", lamenta l'empresari.

Pèrdues milionàries i agraïment al públic

Per part de les empreses teatrals, la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorn al 100% i posa l'accent en l'agraïment al públic. "Mai ens han abandonat, ens han acompanyat i ajudat a remuntar a cada envestida d'aquesta crisi sanitària", comenta a l'ACN.

La també gerent del Grup Focus estima que els teatres catalans han perdut al voltant de 4,5 milions d'euros de facturació respecte les mateixes dates del 2019. Vidal diu que ara cal posar tots els esforços a recuperar-se de l'efecte "nefast" de les restriccions en plena temporada alta (Nadal) i "remuntar la crisi amb continguts, artistes i comunicació" per atreure novament l'atenció del públic.

Les sales de concerts, al marge

L'altra cara de la moneda són les sales de concerts. La resolució del DOGC inclou entre les "activitats recreatives musicals permeses" les següents: "Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals". No obstant això, la majoria de sales de concerts operen amb una llicència de sales de festes i espectacles o bé de bars musicals, totes dues incloses al grup d'activitats de l'oci nocturn que el Govern manté tancades. Per tant, la majoria no poden reobrir encara.

Una vegada més, des de les sales lamenten la seva situació i només esperen que "la probable" data de reobertura de l'oci nocturn (que situen al voltant del 10 de febrer) "es concreti" i el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així, no hi ha gaire esperança en el que ha de venir: "El (nou) tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral de tots, perquè si les dades empitjoren res ni ningú ens garanteix que no ens tornaran a tancar", diu amb preocupació la gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.