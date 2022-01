El diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha aturat la seva activitat política per un problema de salut. En un comunitat, la CUP ha explicat que el seu diputat es troba "en una situació de salut complicada" que "li impedirà mantenir la seva activitat política habitual". De totes maneres. Juvillà ha remarcat que aquest fet no afectarà la defensa del seu escó, i ha expressat la seva voluntat de mantenir l'acta "en defensa de la sobirania del Parlament". A causa de la situació de salut, el diputat no podrà assistir a la reunió de la Mesa prevista per aquest dimarts, on previsiblement s'hi discutirà sobre l'ordre de la JEC de retirar-li l'escó.

"Avui, de bon matí, el primer pas per tornar a pujar un cim altre cop. I malgrat tot disposat, com no podia ser d'altra manera, a garantir els drets dels diputats i la sobirania del Parlament", ha escrit el mateix diputat en una piulada, on ha adjuntat una fotografia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.