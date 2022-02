La Mesa del Parlament ha proposat que els organismes i comissions de la cambra aturin la seva activitat fins que la Comissió de l'Estatut del Diputat tingui un nou dictamen sobre l'escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà. És, de moment, la resposta que la cambra ha acordat davant la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'acta a l'anticapitalista. Inicialment, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pretenia ordenar la paralització de tota l'activitat parlamentària, però els dubtes i inconvenients legals que podia provocar la mesura i la manca de suports a la Mesa i la Junta de Portaveus, han deixat la decisió en una recomanació que, igualment, només té el vistiplau de JxCat, ERC i la CUP-NCG.

La proposta de la presidenta s'ha debatut a la Mesa d'aquest dimarts, en què no hi havia Juvillà per un problema de salut. Segons diverses fonts parlamentàries, Borràs hi ha plantejat d'aturar l'activitat parlamentària com a acte de protesta davant del que l'independentisme considera un atac de la JEC, però la negativa del PSC-Units i els advertiments de l'equip jurídic de la cambra han contribuït a deixar-ho com a recomanació als diputats.

Una manera d'aturar de facto el Parlament seria no dur a terme les sessions de les comissions parlamentàries previstes, com les que aquesta mateixa tarda estan convocades. De fet, no cal ni desconvocar-les: si no i hi ha el quòrum de diputats necessari, no podran celebrar-se. És el que ha passat amb la Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu, que presideix el PSC i que no s'ha pogut celebrar perquè no hi havia prou diputats. El seu president, Raúl Moreno, ha indicat que intentaran fer una nova sessió la setmana vinent però que no la poden garantir, ja que hi ha prevista la celebració d'un ple del Parlament. Ara bé, aquest ple també perilla, ja que la Junta de Portaveus d'avui no n'ha fixat l'ordre del dia, com tenia previst de fer. Tot i això, una reunió de la Junta els propers dies podria fixar la celebració del plenari.

La idea de l'independentisme és esperar que la Comissió de l'Estatut del Diputat elabori i voti un dictamen sobre la situació de Juvillà i que, mentrestant, el Parlament no tingui més activitat. Aquesta Comissió podria reunir-se dijous, ja que els grups convenen que cal un marge de dos dies per a la convocatòria d'una sessió amb un dictamen pel mig.