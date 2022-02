El conveni de la sanitat privada catalana ha deixat d'estar vigent aquest dilluns, després que no hagi estat ratificat el nou conveni col·lectiu i que a última hora fracassés la mediació de la Generalitat entre les dues patronals catalanes, La Unió i ACES, i els sindicats UGT i CCOO. El nou conveni, aprovat inicialment al desembre, afectava hospitals, consultes, laboratoris d'anàlisis clíniques i centres d'assistència, però els delegats d'UGT no el van ratificar i tampoc van signar l'autorització per prorrogar l'actual conveni fins al 15 de febrer. El nou conveni preveia increments salarials de fins al 2,5% i altres millores laborals.

La no ratificació del nou conveni implica que tots els professionals afectats pel conveni no gaudiran de les millores que s’havien posat sobre la mesa negociadora i, que havien estat aprovades per les parts amb un preacord signat el 29 de desembre passat. Els increments que recollia aquest preacord eren de l'1,4% a partir del juliol del 2021 sobre tots els conceptes salarials i, per al 2022, entre un 2,25% i un 2,50% en funció del nivell professional. Addicionalment, s’acordaven millores en conceptes com els plusos de dissabtes, diumenges i festius; la carrera professional i el sistema d’incentivació; i millores de caràcter social i organitzatiu, entre d’altres.

Per a les dues patronals sanitàries el trencament de la negociació és una "situació preocupant i inèdita, ja que suposa un retrocés en les condicions laborals guanyades en els deu convenis anteriors". En aquest sentit, l’ACES i La Unió consideren que va haver-hi bona fe negociadora, es van atendre la majoria de les peticions sindicals, i les propostes fetes i no acceptades es trobaven en la part alta dels acords dels convenis signats en altres sectors fins ara.

Cronologia de la negociació

El 20 de febrer de 2020 es va iniciar la negociació col·lectiva amb CCOO i UGT, però a causa de l’estat d’alarma les parts van arribar a un acord parcial durant l’any 2020. Al febrer del 2021 es van reprendre les reunions en format telemàtic i, en la mesura que va ser possible, també de manera presencial. El 29 de desembre de 2021, després de 16 sessions de comissió negociadora, es va arribar a un preacord per a l'onzè conveni col·lectiu amb vigència per als anys 2021 i 2022, pendent de ser ratificat pels òrgans de decisió de les organitzacions signants. Alhora es va acordar una pròrroga de la seva ultraactivitat fins al 31 de gener de 2022.

El 26 de gener passat la UGT va notificar que l’assemblea de delegats no va ratificar el preacord signat per les parts. Davant d’aquest escenari, totes les parts, a excepció de la UGT, van proposar estendre en 15 dies la pròrroga d’ultraactivitat en els mateixos termes i condicions establertes en l’acord parcial del 29 de desembre de 2021.

Aquest dilluns, 31 de gener, amb la finalització de la vigència del conveni col·lectiu, totes les parts es van emplaçar a celebrar un acte de mediació al Departament d’Empresa i Treball, que va acabar sense acord, ja que, segons les patronals, UGT va seguir manifestant la seva negativa en signar una pròrroga d’ultraactivitat de 15 dies en els mateixos termes establerts en l’acord parcial del desembre. En conseqüència el conveni col·lectiu ha decaigut definitivament.

L’ACES, com a patronal més representativa del sector sanitari privat, assegura que vol iniciar novament, juntament amb la Unió, un procés de negociació de conveni de sector que reculli les necessitats de les entitats de salut i dels seus col·lectius professionals.

L’ACES representa 264 empreses amb 433 centres del sector sanitari, sociosanitari i social. A les empreses associades a l’ACES hi treballen 14.637 professionals de la salut i 6.963 metges. Es disposen de 2.714 llits en hospitals d’aguts (17,25% dels llits totals), i 2.128 llits en centres sociosanitaris (31,77% dels llits totals). La Unió és l’associació d’entitats sanitàries i socials que aplega més de 114 entitats, amb més de 750 dispositius assistencials sanitaris i socials i més de 65.000 professionals, amb presència a tot Catalunya i en totes les línies assistencials: primària, hospitals, sociosanitaris, salut mental, rehabilitació, gent gran, discapacitats.