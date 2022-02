El Departament de Salut demanarà a la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat d'aquest dimecres que es retiri la mascareta en exteriors. El conseller Josep Maria Argimon creu que la mesura, ara com ara, no "té massa sentit" i creu que el ministeri serà "receptiu".

En una visita a l'hospital de Figueres, Argimon també ha dit que són partidaris de tornar a un decret com el que hi havia al maig on s'establia que només calia dur la mascareta al carrer si no es podia garantir la distància de seguretat. D'altra banda, el conseller ha dit que treballaran per eliminar les quarantenes dels escolars no positius, però que buscaran el "consens". "No tindria sentit que es fes aquí i a València no", ha afirmat.