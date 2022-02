La CUP ha comunicat que cancel·la la trobada que s'havia de dur a terme aquest matí amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de la detenció de quatre activistes pel dret a l'habitatge.

En un comunicat, els anticapitalistes han explicat que davant les detencions d'aquest dimecres no aniran a la reunió, que es fa en el marc d'una ronda de contactes d'Aragonès amb els partits independentistes, i convoquen una roda de premsa davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts, on es troben els detinguts.

COMUNICAT | Davant les detencions de quatre activistes en defensa del dret a l'habitatge:



"La CUP-NCG no assistirà a la reunió convocada avui per @perearagones."



👇 Tots els motius 👇 pic.twitter.com/8F7plc0A8p — CUP Països Catalans (@cupnacional) 2 de febrero de 2022

La CUP ha detallat que han pres aquesta decisió per a "manifestar el seu clar rebuig a la repressió que s'està duent a terme contra el moviment de l'habitatge" per part del Govern, a qui li demanen que no tracti l'emergència residencial com un problema d'ordre públic.