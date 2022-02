ERC, Junts i la CUP han pactat una proposta de dictamen sobre el cas de Pau Juvillà on mantenen que "no es podria executar" la retirada del seu escó perquè de moment no hi ha sentència ferma del Suprem ni s'ha resolt la petició de cautelars. De totes maneres, els tres grups coincideixen que el límit de la desobediència a l'hora de defensar aquesta postura "passa per preservar els funcionaris de qualsevol tipus de responsabilitat penal i comptable per la que puguin ser perseguits".

El text també recorda que el Parlament ja va defensar que la JEC no és competent per prendre un acord "que altera la composició de la cambra" i afegeixen que es tracta "d'una vulneració flagrant" del dret a participació política i a la presumpció d'innocència. Una comissió del Parlament decideix aquest dimecres sobre Juvillà, que fa públic que té càncer Després, la part que es votarà en comissió, que si s'aprova s'elevarà al ple de la cambra, demana constatar que Juvillà no concorre en cap de les causes de pèrdua de condició de diputat ni de suspensió de drets i deures parlamentaris que recull el Reglament del Parlament. Tanmateix, en cap apartat del text els partits independentistes expliquen com pretenen mantenir l'escó de Juvillà, a dos dies del termini de la JEC perquè la presidenta del Parlament, Laura Borràs, retiri l'acta i mentre continua l'interrogant sobre si ja la manté o no. A més a més, estableix que, com el Parlament ha presentat un recurs davant el Suprem en què demana suspendre l'eficàcia de la notificació de la JEC de retirar-li l'acta, la decisió de la Junta Electoral "tampoc no podria ser executada mentre la sala tercera del Tribunal Suprem tingui pendent la resolució de la mesura cautelar sol·licitada i que ja ha estat admesa a tràmit".