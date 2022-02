La Universitat de Barcelona (UB) ha argumentat aquest dimecres que el sacrifici dels 32 gossos és necessari per avançar en el projecte del programa Retos del Ministeri de Ciència i Innovació, que té per objectiu desenvolupar un fàrmac antifibròtic. El Parc Científic i la UB asseguren que han revisat de "forma exhaustiva" tota la documentació relacionada amb el projecte per tal de "garantir el compliment estricte" de la normativa en tot moment. També recorden que, actualment, "no es coneix cap mètode alternatiu" a l'ús d’aquests animals que pugui substituir la metodologia d'aquest tipus de recerca.

"Com diu la Confederació de Societats Científiques d'Espanya, és una pràctica necessària per avançar en l'estudi de tractaments, tècniques quirúrgiques o vacunes", asseguren. També recorden que l'empresa Vivotecnia està autoritzada per la Direcció General del Medi Ambient i la d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació de la Comunitat de Madrid.

Al comunicat emès, la UB recorda que segons la normativa europea "abans de provar el tractament en humans és obligatori fer l'estudi de toxicitat en dues espècies de mamífers", una de les quals no sigui una espècie rosegadora. Per tant, cal fer el tractament amb algun altre tipus d'animal - en aquest cas, gossos de raça beagle -, per saber si posteriorment es pot provar en humans.

També apunta que el Parc Científic "no disposa d'estabulari per fer aquest tipus d'experimentació" i que, per això, va treure a concurs "en un escrupolós procés de licitació" aquesta part de l'estudi. Vivotecnia, amb seu a Madrid, va ser l'empresa adjudicatària.

El projecte es desenvoluparà a la seu de Vivotecnia el proper mes de març. En una primera part, que encara està en fase preclínica, el fàrmac s'administrarà a sis gossos i ja s'ha demanat a l'empresa que, un cop acabi l'estudi, els doni en adopció. En aquest sentit, la UB, a través del Parc, col·laborarà amb l'empresa per buscar-los una llar.

En la segona part de l'estudi, tal com marca el projecte Retos, caldrà fer "de manera imperativa" un estudi dels teixits de 32 gossos mitjançant autòpsia. Aquest estudi permetrà analitzar la toxicologia crònica de les molècules i avaluar-ne la seguretat, abans d'entrar en fases clíniques amb humans. En el cas que els resultats concloguin que la molècula és segura, es podrà continuar el procés de desenvolupament del fàrmac i es passarà a la fase següent.