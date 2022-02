La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha informat aquest dijous que no accepta la delegació de vot del diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa, Pau Juvillà, en el ple en el qual es vota el dictamen aprovat per la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que defensa que el cupaire preservi l'escó sempre que no comprometi els funcionaris de la cambra catalana.

Una comissió del Parlament decideix aquest dimecres sobre Juvillà, que fa públic que té càncer Borràs ha sustentat la decisió en què el vot del diputat sobre la seva pròpia situació parlamentària podria suposar un "conflicte d'interessos" i comprometre el resultat de la votació, ha explicat en l'inici del ple i no ha respost al diputat de Cs, Nacho Martín Blanco, quan li ha preguntat si Juvillà té o no la condició de diputat. Prèviament, el diputat de Vox Joan Garriga havia preguntat a Borràs si s'havia acceptat la delegació del vot de Juvillà i Borràs ha contestat que no atenent l'article 16.1 del reglament de la cambra perquè ha argumentat que com que l'únic punt de la sessió és la votació sobre els drets del dipiutat cupaire és imprescindible que la votació "no quedi contaminada per un conflicte d'interessos".