Un total de 28 famílies de nens de P5 de l’Escola Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) han demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que revoqui les mesures cautelars que obliguen el centre a impartir el 25% de les matèries en llengua castellana. Per fer-ho, les famílies han presentat un recurs contenciós administratiu davant el TSJC per incorporar-se, com a part afectada, a la causa que està oberta sobre l’escolarització dels alumnes de P5 de l’escola, ha afirmat aquest divendres en roda de premsa l’advocat que representa els pares, Benet Salellas.

Segons el lletrat, la resposta del TSJC sobre si accepta que les famílies es personin en la causa «s’ha de donar en els pròxims dies», perquè «afecta mesures cautelars». Sobre això, ha considerat que al TSJC «ja li va bé que les famílies no hi estiguin representades» perquè, d’aquesta manera, el debat «es produeix només entre la família denunciant i la conselleria», quan les famílies «pateixen les conseqüències de la decisió judicial». Per la seva banda, la representant dels pares, Helena Díaz, ha afirmat que les famílies han iniciat aquesta via judicial perquè «ens sentim part legítimament interessada del procediment judicial i per revertir les mesures cautelars imposades». Les famílies, que representen 30 alumnes d’un total de 49 del grup de P5, segons Helena Díaz, ens hem sentit interpel·lades a actuar en nom dels nostres fills», ja que «ningú –ha remarcat–, ni la conselleria, ni la família denunciant, ni el jutjat, ni cap altre organisme, ens ha permès defensar els nostres fills del que considerem una mesura arbitrària i injusta». Mobilitzacions Segons les 28 famílies, la demanda interposada per la família denunciant al demanar escolarització en castellà «té un caràcter totalment polític» i el seu objectiu és «atacar el projecte educatiu del centre», que és «un dels elements clau per a les famílies en el procés d’elecció d’escola». A més, la demanda «suposa un greuge als drets educatius i lingüístics dels nostres fills i impacta en la igualtat d’oportunitats de l’alumnat», segons Helena Díaz. Així mateix, les famílies han exigit al Govern de la Generalitat que «sigui valent i digne del poble català» i que «blindi la immersió lingüística i l’escola catalana», perquè «és l’eix de la nostra cultura», a més d’«un espai de trobada i cohesió social», i que, «sobretot, escolti mestres, pedagogues, educadores i famílies quan es tracti de l’educació dels nostres infants, per sobre de les raons polítiques». Les famílies han afirmat que al centre no hi ha conflictes i la convivència és normal, i han anunciat que estan preparant noves mobilitzacions de caràcter social que estan per decidir.