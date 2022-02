El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) ha fet pública aquest divendres la baixa de Pau Juvillà com a diputat. "Per imperatiu legal i per a evitar el risc d'incórrer en qualsevol mena de responsabilitat disciplinària, comptable o penal, la secretària ha donat instruccions perquè no es desatenguin el que exigeixen els acords de la Junta Electoral Central", apunta el text. També es fa constar que es fa "sense perjudici de la posició processal defensada pel Parlament davant la sala tercera del Tribunal Suprem". El web del Parlament ja va publicar la baixa dijous a la tarda, amb data del 28 de gener passat.

El Parlament va aprovar dijous a la tarda, en ple, el dictamen que defensa els drets del cupaire, però evita derivar responsabilitats al funcionariat de la cambra. Es va aprovar amb els vots d'ERC, JxCat i En Comú Podem. La CUP-NCG van evitar participat de la votació com a protesta, ja que Juvillà no havia estat convocat. El web del Parlament va actualitzar la informació del fins ara diputat donant-lo de baixa, amb data 28 de gener, de totes les comissions de les quals formava part. Poc abans de la modificació de la pàgina, transcendia que la secretària general de la cambra, Esther Andreu, havia activat "per imperatiu legal" els mecanismes per retirar l'acta a Juvillà, en compliment de l'acord de la Junta Electoral Central. D'altra banda, una nova resolució de la JEC dijous a la tarda urgia la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que "compleixi immediatament" la retirada de l'acta del diputat de la CUP Pau Juvillà. L'avisava que no fer-ho pot comportar "responsabilitats".