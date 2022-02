La presidenta del Parlament, Laura Borràs, descarta dimitir pel cas de l'escó de Pau Juvillà (CUP). En una entrevista d'aquest dilluns a Rac1, Borràs ha explicat el seu punt de vista, i ha acusat l'independentisme de rebutjar la seva "proposta de front comú" contra la "repressió" de l'Estat. La presidenta del Parlament ha assegurat que estava "disposada" a arribar "fins al final", però ha admès que "s'han trencat confiances". "No s'ha volgut fer el pas col·lectiu", ha lamentat Borràs, que ha insistit que la seva és "l'única via possible per plantar cara a la repressió". No ha concretat, però, els detalls de la proposta que va fer al president del Govern, Pere Aragonès, ERC i CUP, a qui ha assenyalat per "no acceptar-la".

Borràs ha anunciat que continuarà sense fer cap roda de premsa sobre el cas Juvillà, i que on donarà explicacions serà al Parlament: "Faré una compareixença a la Junta de Portaveus, on els representants polítics em faran les preguntes oportunes". La premsa no té accés a la Junta i, per tant, tampoc podrà fer preguntes.