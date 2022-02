L'ordre per retirar l'escó al cupaire Pau Juvillà seguint el dictamen de la Junta Electoral Central (JEC) es va donar el dijous 3 de febrer a les 7 de la tarda, després del ple que va debatre sobre l'acta del cupaire. L'ordre s'havia de fer efectiva el 4 de febrer però amb efectes retroactius al 28 de gener. Així ho ha afirmat aquest dilluns a la tarda la secretària general del Parlament de Catalunya, Esther Andreu, en un comunicat en què afegeix que ni ella ni la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, van donar cap instrucció perquè no es convoqués Juvillà a la sessió plenària que debatia sobre la seva continuïtat com a diputat.

Al comunicat Andreu reitera que per "imperatiu legal" dijous passat, després del ple, va donar instruccions als serveis de la cambra perquè complissin els acords de la JEC, perquè la "baixa" del diputat fos efectiva el divendres 4 de febrer, "però amb efectes retroactius del 28 gener", per "preservar" els funcionaris de qualsevol tipus de responsabilitat penal, disciplinària i comptable.

Totes les delegacions de vot a tràmit

Pel que fa a les delegacions de vot presentades per al ple del dijous, Andreu explica que Borràs les va admetre totes a tràmit, inclosa la de Juvillà, però aquesta última no la va autoritzar pel que la presidenta ja va explicar a la sessió, que el cupaire podia incórrer en un conflicte d'interessos.

El fet que a l'acta de presidència consti que el vot no es va admetre a tràmit "s'explica per una disfunció del Sistema d'Informació de l'Activitat Parlamentària (SIAP)", que "no permetia" l'opció d'admetre a tràmit la delegació de vot i, alhora, no autoritzar-la. Aquesta incorrecció del sistema informàtic "ja s'ha solucionat", a petició de la secretària general.

Finalment, afegeix que la publicació al web dijous just abans de les 9 de la nit de la baixa de Juvillà "va ser motivada per un automatisme de la base de dades del SIAP". El canvi es va introduir dijous, passades les 7 de la tarda, però "a causa d'una actualització va acabar publicant-se al web el mateix dia i no l'endemà, com estava programat".