Inspectors del Departament de Salut i agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona han ordenat el tancament de quatre locals que estarien fent proves PCR i test d'antígens (TAR) sense la homologació de la Generalitat ni cap tipus de llicència municipal. També han ordenar el cessament de l'activitat de proves en dos establiments més. Aquests locals no comunicaven els resultats a Salut i els certificats covid que hagin pogut expedir no tenen validesa. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS), Azucena Carranzo, assenyala que a la web Canal Salut hi ha la llista dels centres acreditats i també ha recomanat desconfiar de les webs amb preus baixos i de la rapidesa dels resultats: "Una PCR pot tardar hores, però mai minuts".

En una atenció als mitjans de comunicació, Carranzo ha diferenciat els locals que s'han tancat, on han constatat "risc sanitari", dels que se n'ha ordenat el cessament d'activitat relacionat amb les proves de la covid-19. En aquest cas, ha dit, el problema era que no tenien l'autorització necessària per fer PCR i tests d'antígens però sí que disposen d'altres permisos.

Carranzo ha exposat que les casuístiques que s'han trobat els inspectors de la DGORS i els agents de la Guàrdia Urbana són diverses; per exemple, un local inadequat, molt petit; treballadors que no eren professionals sanitaris o el processament de les proves al mateix local, quan es necessita un laboratori.

També ha advertit que aquests laboratoris no comunicaven els resultats de les PCR i tests d'antígens a Salut, ja que si no ho haurien detectat. Els certificats covid que poden haver expedit, per exemple per viatjar a altres països, no poden ser vàlids i la DGORS n'està analitzant l'abast.

La directora general de la DGORS ha afegit que hi podria haver altres laboratoris operant sense disposar de tots els permisos corresponents i ha afirmat que han d'estar "a l'aguait". El portaveu de la Guàrdia Urbana, l'inspector Jordi Oliveras, ha assegurat que treballen per garantir que els ciutadans puguin fer-se una prova PCR o tests d'antígens "amb totes les garanties sanitàries".

En el marc del dispositiu, la Guàrdia Urbana ha interposat 21 denúncies als locals, la majoria per no tenir la documentació necessària; per deficiències en les mesures de protecció contra incendis o en les condicions higièniques; per no ajustar-se la llicència a l'activitat que estan desenvolupant o que directament no en tenen. En un dels locals, s'han iniciat diligències penals per un delicte d'intrusisme laboral.

Les inspeccions formen part del protocol conjunt que es va posar en marxa el gener entre Salut i la Guàrdia Urbana amb l'objectiu de detectar clíniques i locals que puguin estar fent proves PCR i tests d'antígens sense la llicència corresponent a Barcelona. La col·laboració entre les dues administracions ha permès tancar vuit locals o fer-ne cessar l'activitat diagnòstica.

Els agents de la Guàrdia Urbana notifiquen la sospita que un local pot estar operant sense tenir llicència, ja sigui per cues de gent davant de l'establiment o en no quedar clara quina n'és l'activitat, per exemple. També poden inspeccionar els locals per denúncies ciutadanes.

Quan es detecten pràctiques irregulars, els agents comproven amb l'ajuda de la DGORS si aquell local forma part dels gairebé 90 establiments homologats per la Generalitat per fer les proves diagnòstiques de la covid-19. La DGORS es l'òrgan de la Generalitat encarregat, entre d'altres, d'autoritzar i registrar els centres i serveis sanitaris i fer-ne el seguiment, així com de dirigir el control i l'avaluació farmacèutica.

Locals tancats a Tarragona i Figueres

La responsable d'Ordenació i Regulació Sanitària ha explicat que s'estan fent inspeccions en altres ciutats i que s'ha tancat un laboratori a Tarragona i un altre a Figueres.