L'exdiputat de la CUP i exsecretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha rebutjat activar "el ventilador" i buscar culpables sobre el seu cas. "Jo no entraré en això. Li fem un flac favor al país entrant en una batussa dient qui té la culpa. Si la culpa l'ha de tenir algú, ja l'agafo jo. No hi ha problema", ha dit en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hagi assenyalat ERC i la CUP com a responsables de no haver pogut mantenir l'escó de Juvillà.

L'exdiputat ha explicat que no ha rebut cap comunicació oficial del Parlament per dir-li que no és diputat. I ha donat a entendre que la CUP no substituirà l'escó fins que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre el seu cas.