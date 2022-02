El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ajornat fins al 14 de març la declaració com a investigada de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per malversació de fons públics i desobediència per la seva suposada participació en l'organització de l'1-O quan era directora de serveis de Vicepresidència, Economia i Hisenda.

La causa, que prové del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, s'ha acumulat a la ja oberta contra els diputats d'ERC Josep Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, també ex-alts càrrecs de Vicepresidència el 2017. La setmana passada la magistrada instructora va citar-la per l'1 de març, però ara ha canviat la data a petició de Garriga.

El TSJC va rebutjar fa uns dies arxivar la causa, com demanava la defensa, i atribueix a Garriga els mateixos fets que ja li atribuïa la interlocutòria de processament del jutjat d'instrucció 13 l'abril del 2019. Així, en concret considera que Garriga va intervenir en la localització i condicionament d'una nau annexa a les instal·lacions del CTTI com un espai multifuncional destinat a ser utilitzat de 'call center' per a diversos processos electorals, entre ells el de l'1-O.

Garriga hauria signat l'adjudicació dels projectes bàsics i executius d'arquitectura i instal·lacions i direcció d'obres mitjançant quatre contractes menors al voltant dels 17.000 euros cadascun, fent un total de 70.390 euros més IVA. Les obres havien d'acabar el setembre del 2017. Les obres realitzades abans de l'1-O van costar 1,2 milions d'euros més IVA. A més, Garriga hauria aconseguit la cessió de diverses naus industrials per emmagatzemar documentació electoral.

L'actual consellera també hauria demanat a una altra persona la contrasenya d'accés a la web referèndum.cat i va fer gestions per eliminar d'aquest portal el requisit d'usuari i contrasenya per accedir-hi, per tal que hi pogués accedir tothom.