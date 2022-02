Els catalans enquestats pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) es mostren a favor de la vacunació obligatòria contra la covid i de la immersió lingüística a l'escola. En ambdós casos, el resultat de l'enquesta aporta resultats propers al 70%, un 68% en el cas del vaccí i un 76% en el cas del català a les aules.

Pel que fa a l'ús del català a les escoles, hi ha un 24% dels enquestats que hi està en desacord. Tanmateix, hi ha diferències entre els diferents perfils de persones enquestades. Si es pregunta als catalanoparlants, el 95% avala l'actual model lingüístic. En canvi, els castellanoparlants estan dividits. Un 50% està a favor de la immersió i l'altre 50% no ho està. Pel que fa als votants dels partits, més del 90% dels d'ERC, Junts, En Comú Podem i CUP avala la immersió. I també ho fa el 64% de l'electorat del PSC. En canvi, el 92% de Vox, el 77% de Cs i el 71% del PPC s'hi oposen. D'altra banda, el 58% dels enquestats creu que el català a l'ensenyament és adequat, un 20% el veu insuficient i el 22%, excessiu.

Pel que fa a la vacunació, gran part dels catalans enquestats es mostren favorables a fer-la obligatòria (68%), però de nou, hi ha algunes variacions segons el perfil al qual s'ha preguntat. El 26%, tanmateix, considera que ha de ser opcional. Entre el grup d'enquestats més jove el percentatge baixa fins al 58%, en canvi, arriba al 75% en el cas dels majors de 65 anys.

El passaport covid

Pel que fa al passaport covid, al desembre tenia una alta acceptació per accedir a l'oci nocturn, restauració, espectacles i equipaments esportius. Fins i tot, en altres àmbits on no s'ha aplicat com el transport públic o els llocs de feina, la majoria l'avala. En canvi, un 67,5% dels enquestats rebutja l'exigència d'aquest passaport per poder sortir al carrer.

La gran majoria dels enquestats està d’acord amb la necessitat de finançar vacunes als països menys desenvolupats. El suport, però, baixa del 90% al voltant del 76-84% quan es mencionen possibles costos econòmics o d’endarreriment de vacunació al nostre país. Concretament, un 76% hi està d'acord encara que suposi pagar més impostos; un 84% ho aprova encara que s'endarrereixi la tercera dosi; i un 81% ho avala encara que suposi endarrerir la vacuna per als infants.

L'acceptació de demanar al passaport covid al desembre per accedir a l'oci nocturn és del 85,3%; i el segueix el sector dels espectacles amb un 82%; i els equipaments esportius amb un 80%. En la resta de sectors la majoria dels enquestats també consideraven la mesura adequada però amb menys grau. Un 79,5% ho avalava per accedir a la restauració; un 74,1% per anar amb transport públic; un 73,2% per als llocs de feina i un 69,5% per entrar als comerços.

Són els resultats d'una enquesta online realitzada pel CEO entre el 23 i el 28 de desembre a 1.992 persones residents a Catalunya. Es tracta d'una enquesta innovadora, ja que el Centre d'Estudis d'Opinió pregunta sobre qüestions noves que són d'actualitat. Les preguntes sobre immersió lingüística a l'escola es fan enmig de la polèmica per la decisió del TSJC del 25% de classes en castellà.