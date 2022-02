La Plataforma Stop JJOO s'ha reunit aquest dimecres amb diversos grups parlamentaris de la cambra catalana per demanar que retirin el projecte de Jocs Olímpics d'hivern Pirineus-Barcelona 2030. A la trobada han assistit representants d'ERC, JxCat, PSC, En Comú Podem i la CUP i des de l'entitat els han traslladat la necessitat de deixar de destinar diners públics a la candidatura, ja que han reiterat que aquesta "no té futur" i "caurà pel seu propi pes".

Com a alternativa, han defensat l'impuls d'un pla de desenvolupament econòmic del Pirineu que ajudi al territori a no dependre tant del sector turístic. També han avisat que entre els suports que han rebut fins ara hi ha el de diversos militants de base dels partits que conformen el Govern.