El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va posar ahir en peu de guerra professors i famílies en anunciar que l’inici del curs escolar 2022-23 s’avançarà al 5 de setembre en infantil i primària i al 7 de setembre per a l’ESO, batxillerat i cicles formatius i s’acabarà el 22 i el 20 de juny, respectivament.

Tant sindicats de docents com les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (AFFAC) van assegurar que desconeixien la mesura i que no ha estat consensuada ni tan sols informada pel Departament d’Educació, que va presentar la mesura per sorpresa i amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i sense haver-la proposat al Consell Escolar de Catalunya. Aragonès va explicar que avançar l’inici de curs respon a una «necessitat pedagògica de millorar els resultats educatius» i afavoreix «la igualtat» i la conciliació familiar, malgrat les crítiques de les famílies que hauran de recollir els seus fills de les escoles abans, ja que durant el setembre els alumnes tindran jornada reduïda de 9 a 13 hores.

A Catalunya, fins ara el curs escolar sempre començava després de les celebracions de l’11 de setembre, cosa que Cambray va dir que situava Catalunya com una de les zones d’Europa on comença més tard el curs escolar . Amb els canvis, «racionalitzem el calendari sobre la base de criteris pedagògics» i «ens aproparem més al que regeix en la majoria de països europeus», va argumentar el conseller. L’avanç de les dates d’inici de curs no implicarà increment de les hores laborals per als docents, i el nombre total d’hores de classe serà el mateix perquè, segons el conseller, el període de Nadal «tindrà un dia festiu més» amb la finalització del primer trimestre el dia 21 de desembre. A més, els dies de lliure disposició dels col·legis passaran dels 3 actuals a 4, amb la recomanació que es faci en el segon semestre perquè «és el període escolar més llarg sense festius», segons Cambray.

Una altra de les novetats serà que el mes de setembre la jornada escolar serà de 09.00 a 13.00 hores en infantil i primària i no hi haurà horari lectiu a la tarda, encara que sí que hi haurà servei de menjador escolar, mentre que als instituts l’horari «serà l’habitual». El setembre és «un dels mesos més calorosos», va afirmar el conseller com un dels arguments per defensar l’absència de classes a les tardes. Després del menjador, que finalitzarà a les 15.30 hores, cada centre educatiu «organitzarà les activitats que consideri, com passa el mes de juny», va afegir el conseller.

Davant la polèmica suscitada entre les famílies, el Departament d’Educació va matisar a la tarda que les activitats no lectives fins a les 16.30 hores seran gratuïtes, pagades per la Generalitat, en contra del que havia afirmat el conseller al matí. Cambray també va defensar que la jornada compacta al setembre afavorirà que el professorat, que haurà de ser al centre fins a les 15.00 hores, «tingui més hores de coordinació al no fer hores a les tardes».

Els sindicats docents van rebutjar unànimement l’avançament del curs escolar, van criticar la falta de diàleg del departament abans d’imposar la mesura i van demanar poder negociar-la. Per a la portaveu del sindicat majoritari, USTEC-Stes, Iolanda Segura, avançar el curs implicarà perdre qualitat d’ensenyament perquè els professors no tindran temps per preparar el curs i va criticar la falta de diàleg abans d’aprovar la mesura, per la qual cosa va demanar la dimissió de Cambray. La responsable d’Educació del sindicat CCOO, Rosa Villaró, es va mostrar «absolutament perplexa» amb la mesura, que «ha arribat sense tenir cap contacte previ» i «ni tan sols passar pel Consell Escolar de Catalunya, màxim òrgan consultiu en matèria educativa». La intersindical CSC també s’oposa a la modificació del calendari perquè creu que és «una mesura que respon a càlculs polítics i no busca la millora educativa». La Federació d’educació de la UGT va afirmar que l’anunci demostra que per a la conselleria «no és prioritari parlar i consensuar les propostes amb treballadors, sindicats i direccions encara que la decisió tingui importants implicacions laborals i familiars».

La directora de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (AFFAC), Lidón Gasull, va mostrar el seu «temor» al fet que la implantació de la jornada de 09.00 a 13.00 hores en infantil i primària el curs 2022-23 «signifiqui anar preparant l’escenari per generalitzar la compacta durant tot l’any».