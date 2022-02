El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aposta per "activar tots els mecanismes de pressió per desbloquejar la negociació" amb l'Estat, en cas que la taula de diàleg "no avanci". En la conferència 'Avancem', que ha ofert aquest dilluns al MNAC, Aragonès ha afegit que caldrà "obrir vies" i "crear noves oportunitats de negociació" per "pressionar" el govern espanyol i "continuar avançant", si la taula "descarrila".

El president també ha explicat que obrirà una ronda de contactes amb les institucions del país i els principals actors polítics, econòmics, socials, cívics i culturals "per traduir els consensos en accions polítiques concretes". Aragonès encetarà les reunions amb els electes catalans a Madrid i al Parlament Europeu.

Davant de més de 400 persones convidades, Aragonès ha refermat la seva aposta per "obrir noves oportunitats de negociació" i "pressionar" l'Estat si la taula de diàleg "no avança". El president ha subratllat que, si aquest espai de negociació entre la Generalitat i la Moncloa "descarrila", l'independentisme no es pot quedar "de braços plegats".

"Per això cal activar tots els mecanismes de pressió per desbloquejar la negociació", ha asseverat el cap del Govern, que ha remarcat la necessitat de "reforçar la posició catalana en la pròpia negociació" i forçar així l’Estat "a moure’s i a fer una proposta".

Sense entrar en més detalls, Aragonès ha afegit que, en aquest escenari, caldria "obrir vies" i "crear noves oportunitats de negociació" quan aquesta "encalla", amb l'objectiu de "continuar avançant si finalment descarrila". El president ha insistit que és "imprescindible" que el moviment sobiranista, sigui com sigui, es "reforci i enforteixi" per fer "inevitables" l’amnistia i l’autodeterminació. "Negociació no vol dir rendició", ha volgut deixar clar.

L'anàlisi que ha ofert Aragonès en la seva conferència ha anat en una línia similar a la declaració institucional de Sant Esteve, ara fa un mes i mig. El president va admetre, aleshores, que caldria preparar una "alternativa" si la taula de diàleg "no avança". I, aquest vespre des del MNAC, ha admès que està "bloquejada" perquè el govern espanyol no fa passes per progressar en la negociació.

Aragonès ha manifestat que cal "reactivar tota la força institucional i la mobilització política" de tots els actors independentistes perquè el moviment demostri la seva potència "de forma unitària". El president creu que, d'aquesta manera, l’Estat es veurà "obligat" a moure’s.

Aragonès també s'ha dirigit a les forces polítiques espanyoles d'esquerres, que ha instat a triar si vol "completar la reforma democràtica pendent que inclou el reconeixement de la plurinacionalitat de l’Estat i el dret a decidir", o si pel contrari es "limita" a representar una esquerra "conservadora, immobilista i conformista".

L'endemà de les eleccions a Castella i Lleó, el president també ha advertit que, si a la propera legislatura espanyola hi ha un govern de PP i Vox, "no serà per culpa de l'independentisme" sinó per la "poca valentia" de l’actual govern de l'Estat a l'hora d'afrontar, entre d'altres "grans qüestions", el conflicte polític amb Catalunya.

Diàleg amb diferents sectors

Aragonès, convençut que la resolució del conflicte polític amb Espanya passa per la negociació, ha assenyalat que la part catalana ha de construir una proposta basada en els "grans consensos" de país. És per això que ha avançat que, al llarg de les properes setmanes, iniciarà un diàleg amb el conjunt d’institucions del país i amb els principals actors polítics, econòmics, socials, cívics i culturals "per compartir impressions i sobretot per traduir aquests consensos en accions polítiques concretes".

Aragonès encetarà la ronda amb els diputats i diputades catalanes a Madrid i els eurodiputats catalans al Parlament Europeu, "per decidir conjuntament com es vol que sigui la Catalunya del futur".

A més, el cap de l'executiu ha destacat la necessitat de "recosir una unitat d’acció del tot essencial per tornar a avançar", i s'ha referit "especialment" al conjunt del sobiranisme i de l’independentisme: "Escoltar no fa mal a ningú. I deixem de mirar-nos de reüll. Deixem de competir per veure qui és més independentista més d’esquerres. Ningú no és més independentista que ningú".

Amb Borràs, Illa i Gay però sense la CUP

A Aragonès l'han escoltat els seus companys i companyes del Consell Executiu. També hi han assistit representants d'ERC, amb el seu president, Oriol Junqueras, al capdavant. L'han acompanyat la portaveu del partit, Marta Vilalta, a més de Raquel Sans, Marta Vilaret, Kènia Domènech, Ernest Maragall, Josep Maria Jové, Meritxell Serret, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Carles Mundó.

De la banda de Junts hi ha assistit la presidenta del Parlament, Laura Borràs; la secretària de la Mesa Aurora Madaula; el secretari general del partit, Jordi Sànchez; les vicepresidentes Anna Erra i Josep Rius; a més de David Saldoni i Quim Jubert.

També hi ha anat el cap de l'oposició i líder del PSC-Units, Salvador Illa, junt amb la vicepresidenta tercera de la Mesa, Assumpta Escarp; el secretari general i el vicepresident d'Units per Avançar, Ramon Espadaler i Albert Batlle, respectivament; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri; i la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.

No hi havia representants de la CUP, que han declinat la invitació perquè no comparteixen la "dinàmica" del Govern, tal com han informat hores abans en un comunicat. Tampoc hi havia ningú de Cs ni del PPC. El president no va convidar Vox. A banda de les personalitats polítiques també hi ha hagut representants de diverses entitats i empreses, així com de cònsols i membres d'organitzacions socials i culturals. En total hi han assistit més de 400 persones, segons la Presidència del Govern.