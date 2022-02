La comissària de Drets Humans del Consell d'Europa (CoE), Dunja Mijatovic, veu insuficient la reforma de la llei mordassa i el passat el 8 de febrer va demanar per carta al Congrés i al Senat més canvis per garantir la llibertat d'expressió, el dret d'assemblea i el dret dels refugiats a demanar asil a Espanya. Mijatovic ha criticat que la reforma no contempli "modificar" les sancions per "desobediència", "resistència" o "falta de respecte" als agents de la policia. De fet, la comissària de Drets Humans del CoE veu "alarmant" alt nombre de condemnes a l'estat espanyol contra manifestants per aquests delictes.

"Faig una crida als parlamentaris perquè revisin la Llei per donar claredat i previsibilitat, garantir la seguretat jurídica i evitar una aplicació arbitrària i desproporcionada que pugui repercutir en l'exercici de les llibertats d'expressió i reunió a Espanya", reclama. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el president del Senat, Ander Gil García, han dit a Mijatovic que les seves peticions "es podran tenir en compte i ser valorades" en el debat sobre la reforma. "És un procés de revisió profund que constitueix una oportunitat per valorar l'adequació de la llei a les recomanacions rebudes des de diverses instàncies internacionals i nacionals", afirmen en una breu resposta enviada el passat 10 de febrer.