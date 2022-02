El Departament d'Interior ha afirmat que deixarà d'aplicar la llei mordassa emparant-se en sentències europees i del Tribunal Constitucional (TC). El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat a Catalunya Ràdio que d'aquesta manera es deixarà de multar aquelles persones que es manifesten "pacíficament", així com a periodistes o fotoperiodistes.

Elena ha defensat que s'han estudiat les opcions jurídicament i que el que es farà és "ponderar" els drets, com el de llibertat d'expressió o de manifestació. Per a Elena "no té sentit" que algú rebi una sanció per mobilitzar-se pacíficament. Els agents continuaran aixecant acta si hi ha incidents, però la instrucció dependrà d'Interior.