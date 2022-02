Els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya han forçat aquest dilluns la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, a retre comptes públicament per la retirada de l’escó al cupaire Pau Juvillà emetent en directe la reunió de la Junta de Portaveus. La presidenta, que finalment ha sol·licitat que fos pública sense necessitat de votar, ha desgranat davant els partits la cronologia de la baixa de Juvillà i ha eludit tota responsabilitat sobre la suspensió del ja exdiputat.

Borràs, a l’ull de l’huracà per la seva presència al tall independentista de la Meridiana desautoritzat pel Departament d’Interior, ha dit que es va equivocar quan va dir en una entrevista a RAC-1 que Juvillà no havia votat el 17 de desembre en el ple el primer dictamen de la comissió de l’estatut dels diputats en defensa del seu escó, argument que va utilitzar per defensar la seva actuació quan va denegar la petició de delegació de vot del cupaire en el ple del 3 de febrer, quan la JEC ja havia confirmat el seu cessament des del 28 de gener, via burofax.

Malgrat reconèixer això, ha negat que hagués inadmès la petició de delegació de vot al·legant que el sistema informàtic no permetia diferenciar entre l’admissió a tràmit dels escrits de l’aprovació de la delegació. «Els funcionaris van tancar el registre, hi va haver bloqueig del SIAP i del sistema de vot electrònic. Com que la CUP havia demanat la delegació de vot, s’admet a tràmit mitjançant un acte de Presidència, però no s’autoritza la delegació de vot per evitar qualsevol impugnació per conflicte d’interessos», ha afirmat. Una cosa que assegura haver «corregit» ja perquè des del 7 de febrer el sistema incorpora aquests dos tràmits per evitar una altra «confusió».

Pel que fa a la baixa de Juvillà, Borràs ha insistit que els funcionaris van actuar el 3 de febrer sense la seva supervisió, perquè la baixa s’havia de fer efectiva el dia 4 de febrer, no abans: «No és admissible que els diferents serveis de la Cambra executin instruccions abans que la Mesa s’hagi reunit». Així, ha negat haver donat cap ordre i ha criticat que el cos funcionarial activés la suspensió del ja exdiputat sense el seu plàcet.

Amb tot, ha proposat tres vies per defensar la «sobirania» de la Cambra davant les «ingerències» de la Junta Electoral Central (JEC): una modificació del reglament intern, crear una Sindicatura Electoral pròpia a Catalunya i que les forces polítiques s’uneixin al Congrés dels Diputats perquè es modifiqui la LOREG per garantir la «inviolabilitat dels càrrecs electes».

La reunió ordinària de la Junta de Portaveus ha començat a les 13 hores per ordenar el ple de la setmana vinent però l’oposició ha pressionat perquè Borràs retés comptes per la baixa del cupaire.