El ferit crític en l’incendi de l’hotel Coronado, al barri del Poble-sec de Barcelona, va morir a l’Hospital Clínic, segons van confirmar els Mossos d’Esquadra.

La víctima, un home de mitjana edat, havia estat rescatada pels Bombers de Barcelona en una de les habitacions de la tercera planta de l’hotel amb cremades i una intoxicació greu per fum.

En total, el foc va deixar nou ferits, dos dels quals en estat greu després de saltar de les habitacions per fugir de les flames i la fumarada. L’incendi es va declarar dissabte pels voltants del migdia a l’hotel Coronado, al número 134 del carrer Nou de la Rambla. El foc es va originar en una habitació de la tercera planta de l’immoble i es va estendre ràpidament per la instal·lació. «Quan hem arribat hem vist com la segona persona estava saltant, i una primera ja ho havia fet abans», va apuntar el cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Gerard Pradas.

Les causes de l’incendi són encara desconegudes i els Mossos d’Esquadra ja han obert una investigació per aclarir els fets. Els Bombers de Barcelona van ordenar ahir diumenge al migdia el tancament de l’hotel Coronado per «manca de mesures de seguretat». L’Ajuntament de Barcelona ha reactivat el Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB) per mirar de reallotjar els 16 clients de l’hotel Coronado en un altre establiment.