El tiroteig d'aquest dilluns a la nit a Figueres està relacionat amb un afer de drogues. Els Mossos d'Esquadra han fet detinguts per un delicte contra la salut pública, però encara no n'ha transcendit la xifra. De resultes de l'intercanvi de trets, un home va quedar ferit lleu per un impacte de bala a l'espatlla. Se'l va traslladar a urgències de l'hospital de Figueres, però va rebre l'alta ahir mateix.

Els fets van passar poc després de les nou del vespre al carrer Elx, a tocar de l'N-II. La policia va rebre l'avís de detonacions en aquesta zona i quan hi va arribar va localitzar un cotxe amb diversos impactes de bala. Uns carrers més enllà, al Sant Domènec, van trobar la víctima, de nacionalitat francesa, que hi hauria arribat pel seu propi peu.