La situació epidèmica segueix millorant a Catalunya i ja es registren menys de 10.000 contagis diaris, tot i que la mortalitat segueix sent alta amb 32 morts per la covid-19 cada dia en l’última setmana, mentre que la pressió hospitalària es redueix molt més lentament.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, ahir hi havia 2.317 persones ingressades per covid als hospitals –39 més que abans-d’ahir–, de les quals 334, tres menys que la vigília, estan greus a les UCI, 253 d’intubades i 17 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix nombre de greus que hi havia en vigílies d’aquest Nadal. La velocitat de propagació del virus (Rt) és de 0,63, una centèsima més que ahir, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 63 persones.

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va assolir el 16 de gener el màxim des de l’inici de l’emergència sanitària, amb 6.903 punts, ha caigut en picat durant 19 dies consecutius i ahir es va situar en 1.311 punts, 135 menys que diumenge, però encara es considera de risc altíssim, ja que el llindar de risc alt és de 100 punts.

Baixa la pressió assistencial

La caiguda dels contagis segueix millorant la situació dels ambulatoris, que diumenge van atendre 1.667 pacients de la covid-19, 1.200 menys que dissabte i una tercera part que diumenge de la setmana anterior. Els casos diaris de positius en els tests d’antígens a persones amb símptomes van ser ahir 441, una cinquena part dels diagnosticats diumenge de la setmana anterior. El total de casos confirmats de covid per tota mena de proves ascendeix a 2.336.254, dels que 1.895 han estat notificats en les últimes 24 hores, mentre que en els últims 7 dies han estat 57.296 els diagnòstics confirmats per PCR o test d’antígens, amb una mitjana de 8.185 casos diaris. Des de l’inici de la pandèmia han mort oficialment a Catalunya per covid 26.229 persones, dues comunicades les 24 hores anteriors.

L’última setmana han mort per la malaltia 227 persones, una mitjana de 32 al dia, amb un pic en aquesta sisena onada de 59 morts el 31 de gener, lluny del màxim de tota l’epidèmia, que es va registrar el 30 de març del 2020, amb 417 morts per la malaltia en un sol dia.

La incidència acumulada de positius a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 733 casos, 72 menys que la vigília, mentre que la incidència a 14 dies (IA14) és de 2.152, un total de 221 casos menys. La positivitat -el percentatge de resultats positius en proves PCR i test d’antígens- segueix baixant lleugerament i s’ha situat en el 14,92%, vint centèsimes menys que ahir, però gairebé tres vegades el 5% que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.

Per comarques, les que tenien ahir un risc de rebrot (EPG) més alt eren el Priorat, amb 3.832 punts, l’Alt Camp (3.482), el Pallars Jussà (2.289) i el Tarragonès (1.876), mentre que el Barcelonès, la comarca més poblada, té avui un EPG d’1.013, un total de 120 menys que ahir, amb una velocitat de propagació (Rt) de 0,62, una centèsima menys.

Per municipis, els que pitjor EPG registren ahir eren Valls (4.420), Castellar del Vallès (2.183), Canet de Mar (2.103), Vilafant (1.992), i Olesa de Montserrat (1.915), mentre que la ciutat de Barcelona té un risc de rebrot de 1.051, un total de 119 punts menys que ahir, i una velocitat de transmissió (Rt) de 0,63, igual que la vigília.