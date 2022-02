El Parlament de Catalunya celebrarà la setmana vinent el ple en què escollirà el nou secretari tercer de la Mesa, vacant després que Pau Juvillà anunciés que aturava la seva activitat política per un càncer. La CUP-NCG ja ha avançat que vol que el diputat Carles Riera ocupi aquesta plaça, però serà el ple qui ho decidirà. La baixa de Juvillà com a membre de la Mesa és anterior a la pèrdua de la seva condició de diputat. La Junta Electoral Central (JEC) li va retirar l'escó després que fos condemnat per desobediència i inhabilitat per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però abans que això es materialitzés va fer públic que deixaria la secretaria de la Mesa que ocupava.

Fonts parlamentàries han explicat que la sessió plenària està prevista per als dies 22, 23 i 24 de febrer i també decidirà si cita el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a comparèixer per explicar els darrers canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. És una petició d'En Comú Podem que se sotmetrà a votació i, de prosperar, el president té un mes per donar explicacions a la cambra. El ple inclourà l'habitual sessió de control al president i al Govern de dimecres i també debatrà i votarà dues lleis: el projecte de llei de creació del fons complementari de riscos de la Generalitat i la proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional.