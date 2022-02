El Tribunal Suprem ha desestimat la suspensió cautelar dels acords de la Junta Electoral Central (JEC) que van retirar l'acta al diputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà. El Suprem recorda que l'acord de la JEC de 20 de gener va declarar que concorria en Juvillà la causa d'inelegibilitat sobrevinguda de l'article 6.2 b) de la llei electoral (LOREG), per haver estat condemnat per sentència no ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el desembre passat a sis mesos d'inhabilitació i a 1.080 euros de multa per desobediència.

Els magistrats destaquen que les al·legacions de Juvillà en la petició de mesura cautelar són "genèriques i allunyades de l'examen dels acords" de la JEC, per la qual cosa no veuen raons per canviar el criteri que ja va fixar en casos anteriors on es va apreciar per la JEC la mateixa causa d'inelegibilitat sobrevinguda.