El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigit al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'avanci i es concretin els pactes a la taula de diàleg: "Sap que, si vol continuar exercint responsabilitats, haurà de tornar a parlar i arribar a acords", ha dit en una entrevista aquest dimecres a TV3.

D'altra banda, Aragonès ha explicat que ahir va trucar al líder de Junts, Carles Puigdemont, per "aclarir" la referència que va fer a l'exili durant la conferència de dilluns al MNAC: "Crec que ho va entendre". També ha dit que ara mateix no assistirà a la conferència de presidents del 25 de febrer a La Palma perquè a l'ordre del dia no hi ha "cap punt d'acord", només "valoracions".