L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha dit aquest dimecres al president, Pere Aragonès, que el retorn a Catalunya dels exiliats no pot ser un "pacte polític" amb l'Estat. En una roda de premsa a Brussel·les per presentar l'estratègia exterior del Consell per la República, Puigdemont ha demanat "explícitament" que no es busquin "solucions personals" als exiliats, sinó una solució "política".

Després de la polèmica generada per la referència d'Aragonès als indults en una conferència, l'expresident ha defensat l'exili com una "lluita política". "El nostre retorn ha de descansar sobre una victòria dels drets fonamentals, no per un pacte polític del govern de torn", ha subratllat Puigdemont.

Puigdemont ha remarcat que no vol "dreceres" per tornar a Catalunya i ha insistit que el retorn no ha de passar per un "pacte polític" amb un govern espanyol "incòmode" amb l'existència d'exiliats. Així, l'expresident ha instat el govern espanyol a "resoldre problemes estructurals" i ha remarcat que una llei d'amnistia "formaria part de la fórmula de resolució política del conflicte".

L'expresident ha evitat valorar la gestió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, del cas de Pau Juvillà, però ha dit que és un cas que "interessa per a la internacionalització" perquè és un "abús" de l'Estat. "És una barrabassada democràtica", ha assenyalat.

Un "ministeri lliure d'exteriors"

Per fer front a l'acció exterior "prohibida" per al Govern, ha dit Puigdemont, el Consell per la República ha anunciat la creació d'un "ministeri lliure d'exteriors" amb el qual vol impulsar la internacionalització de la qüestió catalana.

El comissionat d'Acció Internacional del Consell, Adrià Alsina, ha dit que la iniciativa neix perquè "l'acció exterior catalana no és completament lliure" i que vol "complementar" la feina del departament d'Acció Exterior. Així, el Consell per la República vol desplegar una "xarxa de representants" arreu del món per "teixir aliances" a escala internacional.