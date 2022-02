El jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona ha rebutjat l'arxivament de la querella admesa a tràmit contra l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per suposadament afavorir certes entitats amb subvencions municipals irregulars. D'aquesta manera, es manté la seva declaració com a investigada pel proper 4 de març. La defensa de Colau al·legava que la querella no concretava la seva participació concreta en la concessió de les subvencions, que els fets ja havien estat investigats i arxivats per la fiscalia i que totes les operacions havien rebut l'aval de la intervenció municipal.

En la seva breu interlocutòria, el magistrat diu que les interlocutòries d'admissió a tràmit de querelles no es poden recórrer ni anul·lar. Com a màxim, un cop avançada la investigació, es pot arxivar el cas. A més, diu que el fet que la fiscalia arxivés les diligències prèvies no significa que un jutjat no pugui investigar els mateixos fets sospitosos de delicte. La causa es va obrir arran d'una querella de l'associació Transparencia y Calidad Democática per suposades subvencions irregulars a entitats afins als 'comuns' i a la mateixa Colau com la PAH, l'Observatori DESC, l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) o Enginyeria Sense Fronteres. L'associació querellant acusa Colau dels delictes de prevaricació, malversació de fons públics, tràfic d'influències, negociacions prohibides a funcionaris i frau. Fonts municipals han explicat a l'ACN que l'equip jurídic que defensa Ada Colau estava convençut que la declaració del 4 de març seguiria endavant, però van voler-se avançar i trametre al jutjat fins a vuit informes tècnics per tal que el jutge "disposi de tota la informació necessària abans de la declaració", amb el convenciment que la causa serà arxivada com va passar amb l'anterior per motius similars.