L'exconseller de la Presidència de la Generalitat Francesc Homs ha manifestat que està "molt tranquil" perquè no ha comès cap delicte. Així s'ha expressat Homs en una entrevista a Ser Catalunya després que l'Audiència de Barcelona hagi ordenat investigar-lo per contractacions i subvencions que es van donar quan eren responsables de l'acció exterior de la Generalitat els anys 2011 i 2012. Homs ha recordat que el jutge d'instrucció va arxivar aquesta causa, la Fiscalia va recórrer la decisió i que ara l'Audiència de Barcelona diu que s'ha d'investigar. "Es va arxivar, s'ha tornat a obrir i es tornarà a arxivar, no en tinc cap mena de dubte", ha afegit.

Segons Homs, la causa judicial no va en contra d'ell sinó que el missatge és cap al Govern actual. "Es fa per intimidar el Govern perquè no faci res en acció exterior", ha argumentat. Homs ha afegit que no té cap sentit que 10 anys després es vulguin treure conclusions penals de coses que "no han estat mai cap irregularitat administrativa".

La fiscalia acusa Homs i l'exresponsable d'Exteriors Senen Florensa de fragmentació irregular en la contractació de serveis per part d'una empresa per al desplaçament i allotjament de membres de les comunitats catalanes a l'exterior l'any 2012. També es refereix a l'adjudicació d'un assessorament jurídic per a un projecte de dinamització internacional en matèria de propietat industrial i a una subvenció directa a la fundació CatDem d'uns 7.000 euros.