El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, creu que les dues taules estan "bloquejades". Tant la Bilateral que es reuneix demà divendres com la taula de diàleg sobre el conflicte polític. I és que, hi ha "discrepàncies" amb el govern espanyol en temes que s'han de tractar en la Bilateral com són l'ingrés mínim vital i la B30, segons ha dit en una entrevista a Ser Catalunya. "Tenim la sensació que Pedro Sánchez fa mòbing a Catalunya", ha afegit. A més, ha avisat que la taula del diàleg, encara sense data per a la pròxima reunió, està "en temps de descompte". Davant d'aquesta situació, Puigneró considera que "caldrà ben aviat accelerar el procés cap a la segona fase de l'embat democràtic".

En relació amb la conferència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, Puigneró ha dit que comparteix "gran part" del discurs tot i tenir "algunes discrepàncies", i considera que està "bloquejada i paralitzada". En aquest sentit, ha apuntat que segons l'acord de legislatura, s'ha de passar a una "segona fase" si es manté aquesta situació. "Si el govern espanyol continua fent mobbing a la taula, la taula quedarà inhabilitada per resoldre el conflicte i haurem de passar a la següent fase. Aquest acord de legislatura s'està complint" Concretament, sobre la reunió de la Bilateral d'aquest divendres a Barcelona, Puigneró ha dit que l'ordre del dia encara no és definitiu perquè hi ha "discrepàncies" en algunes de les qüestions que "s'arrosseguen des de fa temps". I ha lamentat que sigui una reunió "amb engrunes". El vicepresident ha dit que no sap si ERC va negociar els indults amb el govern espanyol i ha afegit que "si ha estat així caldria saber a canvi de res". "No tenim constància que això sigui així, però podria ser", ha afegit. Fa costat a Borràs Pel que fa als talls de la Meridiana, Puigneró ha defensat que el Govern està garantint el dret a la manifestació, perquè en cap cas s'ha prohibit, i alhora està intentant compatibilitzar aquest dret amb el dret a la mobilitat. Sobre la participació de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el tall no autoritzat de la setmana passada, Puigneró ha dit que és una habitual en aquest tipus de concentracions i que l'hagués sorprès que no hi hagués anat. A més, ha argumentat que el Parlament té un "funcionament diferent" al del Govern. En aquest sentit, creu que els membres de l'executiu no es poden manifestar contra el Govern, però que "el Parlament és una altra institució" i que "s'ha de respectar la separació de poders". També sobre Borràs, Puigneró ha negat que la presidenta del Parlament hagi fet el mateix amb el cas Juvillà que el que va fer l'expresident Roger Torrent amb Quim Torra. Ha admès, però, que "el resultat ha estat el mateix". Tot i això, ha fet costat a la presidenta de la cambra catalana. "Volien portar Borràs a la immolació personal. Puc entendre que prengués aquesta decisió. Ella ha portat la confrontació fins al màxim on ha pogut", ha afegit.