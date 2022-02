Els comuns han registrat una moció perquè el Parlament demani al Govern incloure les comarques del Berguedà, Solsonès i Ripollès a la consulta per decidir presentar una candidatura als Jocs d'Hivern 2030. Al text també volen que la cambra demani a l'executiu fer públics tots els informes previs a la candidatura.

A més, proposen que el Parlament constati que la celebració dels Jocs "no dona resposta" a les necessitats de les comarques pirinenques i que "representa una aposta estratègica incongruent amb el context de canvi climàtic". El grup també vol que s'insti el Govern a aprovar el projecte de Llei de Muntanya i portar-lo al parlament el primer semestre del 2022.

Els comuns també suggereixen que s'elabori un pla de desenvolupament territorial per a la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran i el Berguedà, Solsonès i Ripollès.

Aturada de desnonaments

A banda, el ple de la setmana vinent també debatrà i votarà una moció de la CUP on es proposa el rebuig als desnonaments de famílies vulnerables i la participació de les unitats antidisturbis dels Mossos. En aquest sentit, volen que el Parlament insti el Govern a aturar "de forma immediata" aquests desnonaments, així com "les detencions d'activistes sense ordre judicial" i "la investigació d'activistes en defensa del dret a l'habitatge". Els cupaires també volen que es demani al Govern "aturar de forma immediata l'aplicació de la llei mordassa".

El ple també votarà una moció sobre gestió de residus del PSC on, entre altres punts, volen que s'insti el Govern a garantir que no s'obrirà cap nou abocador a Catalunya i que es presenti un programa per al tancament i buidatge d'abocadors fins a garantir que només hi anirà a parar el 10% del rebuig.