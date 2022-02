El Govern ha lamentat els "avenços minsos i massa lents" de la Comissió Bilateral. En roda de premsa des del Palau de la Generalitat, després de la reunió d'aquest divendres entre els governs català i espanyol, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, i la consellera Laura Vilagrà han informat que sí que han tancat acords, però "de poca entitat". L'executiu ha anunciat un "pre-acord" pel traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital, que es concretarà a partir d'un grup de treball tècnic. D'altra banda, la consellera ha dit que li "consta" que en les properes setmanes pot haver-hi data de la taula de diàleg.

La reunió d'aquesta tarda ha durat poc menys d'una hora. Vilagrà ha reclamat "resultats més rellevants i tangibles" i que els acords vagin "més ràpid". La consellera de la Presidència ha estat l'encarregada d'explicar que Govern i Moncloa han arribat a un "pre-acord" per traspassar la gestió de la prestació de l'ingrés mínim vital. "Hem fet un acord polític i el tret de sortida de la negociació concreta". Els dos executius han acordat crear una ponència tècnica per concretar aquest traspàs.

Vilagrà ha subratllat que "la construcció de la confiança es construeix amb resultats", i ha lamentat que la reunió d'avui no hagi servit per arribar a "resultats més rellevants ni tangibles". Sí que ha destacat l'entesa per l'ingrés mínim vital -que ha qualificat de "molt rellevant"-, però ha lamentat que no s'hagin abordat temes com el salvament marítim i la gestió dels MIR.

De la seva banda, Puigneró ha constatat que la Bilateral "no és suficient" per culpa de la implicació de l'Estat: "Si aquesta és la taula on el PSOE posa el focus principal, és evident que no és suficient", ha dit el vicepresident. "Correm el risc que les reunions de la Bilateral es converteixin en només fotos bilaterals", ha conclòs Puigneró, que fa dies ja va criticar contra aquest òrgan estatutari. El vicepresident ha lamentat que no hi hagi "cap gran traspàs" a l'horitzó de l'agenda bilateral.

Al punt de l'ordre del dia referent als 'precs i preguntes', Vilagrà ha explicat que la delegació catalana han presentat altres temes que esperen poder treballar de cara a la propera reunió, prevista per l'agost. El Govern espera incorporar-hi temes com la convocatòria i selecció dels secretaris, secretàries, interventors i interventores dels municipis; la recuperació dels acords de la disposició addicional tercera; la possibilitat d'un conveni nou perquè el BOE es tradueixi al català; així com una regularització de la xarxa d'energètiques; parlar de la situació del català a Europa; i altres qüestions d'infraestructures i transports.

Per la part catalana hi ha participat la consellera Vilagrà -que presideix la delegació del Govern-; el vicepresident Puigneró; el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró; i la delegada de l'executiu a Madrid, Ester Capella. En representació del govern espanyol, la trobada l'ha presidit la ministra de Política Territorial i portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez.

Abans de la trobada el Govern ja havia apuntat que esperava "acords tímids i de mínims" en la Bilateral d'avui. Els avenços en beques i assegurances escolars, el traspàs del canal Xerta-Sènia, l'estació del Turó de l'Home i les carreteres B-23 i B-30, a més de titularitats d'edificis, depuradores i finques, "no son suficients" segons ja advertien fonts de Palau des de fa dies.

I és que la delegació catalana a la comissió de traspassos esperava haver-hi abordat també la gestió dels MIR, el salvament marítim en aigües interiors, i la inspecció de treball, tal com es va acordar a la reunió de l'agost.