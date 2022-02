La reunió del Consell Interterritorial de Sanitat de dimecres va acabar sense acord, i només Catalunya, Madrid, i Cantàbria es van mostrar favorables a retirar la mascareta a les aules. La resta de comunitats van expressar el seu escepticisme, van demanar prudència a l’hora de decidir sobre aquesta obligació i van delegar la decisió en el Ministeri de Sanitat sobre la proposta de l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP).

Aquesta associació ha ideat un calendari perquè s’eliminin definitivament les mascaretes a les aules: a 1r i 2n de Primària a partir del 28 de febrer; a 3r i 4t de Primària a partir del 14 de març; a 5è i 6è de Primària a partir del 28 de març; al’ESO a partir del 25 d’abril; i a Batxillerat a partir del 9 de maig.

Així, la Generalitat de Catalunya, una de les tres comunitats que sí que es van manifestar a favor de la mesura, va assegurar que vol eliminar l’obligatorietat de les mascaretes dins de l’aula abans que s’acabi el trimestre. De fet, el conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, va reiterar ahir la voluntat del Govern que les aules siguin «el primer lloc» on es retirin les màscares en interiors. Va manifestar que el calendari de retirada l’ha de marcar Salut i no va entrar a valorar la proposta de l’AEP de fer-ho el 28 de febrer. També va reiterar que la voluntat del Govern és eliminar les quarantenes la setmana vinent «al més aviat possible», tot i que no va concretar si serà dilluns.

La qüestió de les quarantenes s’havia de debatre a la reunió d’ahir de la Comissió de Salut Pública. Si la mesura tira endavant, els alumnes contactes de positius que no presentin símptomes no haurien de fer quarantena.

El conseller va explicar que treballa amb el seu homòleg a Salut, Josep Maria Argimon, tots aquests aspectes. Així, va insistir que la mascareta desapareixerà primer de les classes dels més petits i s’anirà avançant per cursos o etapes educatives. Va afegir que un cop presa la decisió per part de Salut, Educació l’«acompanyarà» per fer-la efectiva als centres educatius. També va afirmar que depèn de Salut la concreció sobre què passarà en el cas de les extraescolars que es fan en espais interiors.

Pel que fa a la posició del conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, respecte a l’eliminació de la mascareta, va dir que compartia la mesura plantejada per l’AEP. «El que proposa té molt sentit. És veritat que la mascareta dins de l’aula té un component de dificultat en l’aprenentatge i sobretot si estem en fase de control de contagis, de no transmissió comunitària, aquest és el següent pas que farem», va explicar Ruiz Escudero, qui va indicar que és un «horitzó» a afrontar «no amb molta demora».

Per la seva banda, el director general de Salut Pública de Cantàbria, Reinhard Wallmann, es va mostrar «totalment obert» al fet que s’avaluï la mesura i es pugui replantejar l’ús de la mascareta a les aules, en considerar que podria ser «possible» retirar-la en un moment de «baixa incidència».

Els governs de Navarra, País Basc i Galícia no es van posicionar sobre aquest tema, però pel que fa a la resta de comunitats van expressar el seu escepticisme i van demanar prudència. Així, Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Balears, Astúries, La Rioja, Extremadura, Aragó i Castella i Lleó són escèptiques respecte a la proposta de l’AEP.