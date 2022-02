Un jutjat ha donat cinc dies a la Universitat de Barcelona per justificar el contracte amb un laboratori per experimentar amb 38 cadells de raça beagle, la majoria dels quals acabarien sent sacrificats. Advocats animalistes i l'associació Lex Ànima havien demanat paralitzar totalment l'experiment del Parc Científic de la UB i l'empresa Vivotecnia, però el jutjat ha donat cinc dies hàbils de marge a la universitat per oposar-se a la pretensió. Ambdues entitats demanaven que es prenguessin "mesures cautelaríssimes urgents", atesa la "gravetat i urgència de l'afer", fins que es resolgui "el procediment obert en via administrativa i el recurs contenciós que es pugui interposar".

Al·legaven que l'objecte del contracte públic entre la UB i Vivotecnia és "il·lícit" i que hi ha "alternatives" a l'experimentació amb animals. Segons les dues entitats, la llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació prohibeix aquesta pràctica si existeix un mètode alternatiu. Alhora denuncien que s'ha vulnerat la normativa en la tramitació administrativa, atès que abans de la licitació no s'ha convocat la Comissió d'Experimentació Animal perquè valori, precisament, si hi ha mètodes alternatius o si el protocol de l'experiment compleix amb la legalitat. Afegeixen que tampoc s'ha emès la corresponent autorització prèvia a la licitació. Finalment, des de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals es recorda que l'abril del 2021 "es va fer públic un vídeo gravat als laboratoris de Vivotecnia per una extreballadora", amb imatges de "tortures infligides de forma gratuïta i intencionada" als animals que hi havia. Arran d'aquestes imatges, l'empresa està sent objecte d'una investigació judicial per presumpte maltractament animal.