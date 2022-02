Aquest diumenge la Conselleria de Salut de Catalunya ha declarat 22 ingressats menys per covid-19 (n’hi ha un total de 1.790 a tots els hospitals catalans) i cinc crítics menys a les UCI (hi ha un total de 273 malalts greus).

En paral·lel, ha notificat 2.403 nous contagis, una xifra inferior a la dels dies passats, però s’ha de tenir en compte que en cap de setmana es notifica menys. D’altra banda, aquest diumenge no s’ha declarat cap mort. Des de l’inici de la pandèmia, a Catalunya s’han contagiat 2.290.717 persones i n’han mort 26.459.

A més, l’índex de reproducció (Rt) ha pujat dues centèsimes, fins als 0,68 punts, mentre que el risc de rebrot ha caigut 53 punts i està en els 862. La positivitat (indicador que reflecteix el percentatge de proves positives en l’última setmana) s’ha situat en el 12,85%.

L’OMS considera que l’epidèmia està controlada quan aquest percentatge no supera el 5%. La incidència acumulada a 14 dies ha baixat de 1.427,15 casos per 100.000 habitants a 1.306,01 i la de 7 dies ha retrocedit de 515,42 casos per 100.000 habitants a 484,59. Aquest dissabte els CAP van atendre 2.497 visites relacionades amb la covid. En els pitjors moments de la sisena onada, hi va arribar a haver 100.000 visites diàries.

Entre el 10 i el 16 de febrer, Catalunya ha declarat 221 morts. La setmana anterior en van ser 263. Els metges continuen posant el focus en el fet que, malgrat que la sisena onada ja està de baixada, la covid-19 continua sent una infecció mortal.