El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida aquest dilluns a incorporar "els valors de la perseverança, l'autoexigència i la confiança en un mateix" al projecte de candidatura olímpica d'hivern de Catalunya. "Serà un molt bon projecte", ha dit durant la recepció del Govern als esportistes catalans que han participat als Jocs Olímpics de Pequín, que es van clausurar aquest cap de setmana. Aragonès ha aprofitat la trobada per esmentar la intenció del Govern d'impulsar una candidatura olímpica entre Barcelona i els Pirineus i ha garantit que serà "un molt bon projecte".

Aragonès ha estat acompanyat per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha obert l'acte celebrant la medalla de plata obtinguda per Queralt Castellet en la modalitat de surf de new (snowboard) i ha assegurat que ha de ser "un focus per il·lusionar-nos amb aquesta proposta de Jocs Olímpics d'hivern" a Catalunya.

A l'acte també hi ha assistit la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula i Paretas, la medallista Queralt Castellet, l’esquiadora d’esquí Alpí Núria Pau i la presidenta de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, Mònica Bosch.