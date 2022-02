El Govern català eliminarà a partir de dimecres les quarantenes de contactes estrets als centres educatius. Els centres escolars i les famílies no hauran de comunicar si el motiu de l'absència a classe de l'alumnat és degut a la covid-19. El protocol només se seguirà aplicant als centres d'educació especial. De la mateixa manera, únicament aquests centres seguiran utilitzant l'anomenat Traçacovid. A més, l'executiu català ha decidit que aquest dimarts serà el darrer dia que s'actualitzarà el nombre de casos positius en aquesta aplicació informàtica. Tot i que Salut havia apuntat que preferia un acord primer amb la resta de Comunitats Autònomes, finalment ha optat per deixar sense efecte l'actual protocol.

També es deixaran d'emetre les prescripcions de tests d'antígens per al professorat. Només es mantindran els tests finançats a l'alumnat d'educació especial que hagi estat contacte estret.

L'executiu català subratlla que aquestes directrius segueixen les recomanacions de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, segons les quals només s'identificaran els contactes estrets en àmbits en què l'exposició es consideri d'alt risc per la presència de persones amb més vulnerabilitat com ara centres sanitaris, residències de gent gran o altres centres sociosanitaris.

Alhora, els departaments de Salut i d'Educació justifiquen la decisió subratllant que infants i joves "han demostrat que no són, en termes generals, un grup de risc". Les mesures que romandran, "de moment", són la mascareta als interiors, els grups de convivència estable i la necessitat de ventilar les aules, així com les mesures higièniques que van més enllà de la covid.

Salut Pública informa que seguirà monitorant l'efecte de la covid a les escoles, i alerta que si en algun moment cal prendre alguna mesura, es treballarà amb el centre afectat "com en qualsevol altre entorn".

"Aquesta no és una decisió unilateral"

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha volgut subratllar que "aquesta no és una decisió unilateral", i ha citat justament la recomanació de la Comissió de Salut Pública. "No és tirar pel dret, no ho hem volgut mai des de Catalunya per no crear confusió a la gent", ha indicat.

Pel que fa a la mascareta a l'interior, Argimon ha remarcat que el primer lloc on s'ha de retirar és a les escoles, començant pels més petits i després anar actuant de forma gradual. "Jo demanaré que comencem a retirar ràpid, intentaré que sigui ja la setmana que ve o d'aquí dues setmanes", ha explicat en referència al consell interterritorial.

Per la seva part, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha considerat "molt important" la fi de les quarentenes. "Volem tornar a la normalitat el més aviat possible", ha dit Cambray, que ha agraït l'esforç de tota la comunitat educativa per fer possible que les escoles durant dos anys hagin estat "obertes i segures".