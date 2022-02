El conseller d’Educació, Josep González Cambray, sosté que hi ha un ampli “consens” en avançar el calendari escolar al 5 de desembre i descarta una moratòria d’un any per poder implementar la mesura. Ho ha dit després de participar en el ple extraordinari del Consell Escolar, on ha comparegut per explicar la proposta plantejada pel seu departament.

En aquest sentit, el conseller ha assegurat que hi ha hagut “unanimitat” en considerar que era “una mesura bona” i ha afirmat que durant les pròximes setmanes es debatrà “com es farà” amb la resta del sector educatiu. D’altra banda, organitzacions com USTEC i aFFa han afirmat que no surten “contentes” i carreguen contra la posició “inflexible” del conseller.