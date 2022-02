El Sindicat de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha convocat una vaga de nou dies a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) partir d'aquest dimarts, que coincidirà amb el Mobile World Congress (MWC). L'aturada està convocada pels dies laborables entre el 22 de febrer i el 4 de març en quatre franges horàries. En un comunicat, l'organització sindical detalla que la mobilització vol reclamar una millora de la seguretat operativa a les línies, "davant del cúmul de situacions de risc en circulació, el vandalisme que pateixen els trens i la infraestructura i les agressions que pateixen tant els empleats com els viatgers". El Govern ha fixat uns serveis mínims del 85% durant gran part del dia a partir de l'inici del congrés de telefonia mòbil.

L'aturada s'ha convocat en quatre franges: des de mitjanit fins a les quatre de la matinada; entre les cinc de la matinada i les deu del matí, des de les tres de la tarda fins a les vuit del vespre i des de les onze fins a mitjanit.

A banda de protestar contra la inseguretat, un altre dels motius que han portat a fonamentar la vaga és l'acomiadament "injustificat" d'un maquinista d'FGC com a represàlia per anteposar les mesures de seguretat davant d'altres qüestions a l'operació.

Semaf carrega contra la direcció de FGC tot afirmant que "només dona llargues per guanyar temps sense reconèixer el problema ni posar solucions reals per ser capaç de gestionar correctament el servei ferroviari que ofereix la Generalitat".

L'aturada s'ha fet coincidit amb el Mobile World Congress, que se celebrarà al recinte de Gran Via de la Fira, amb l'objectiu, per part dels treballadors, de "visualitzar el màxim possible el problema de gestió que arrossega FGC i la seva voluntat inexistent de solució".

El Govern ha fixat uns serveis mínims del 66% del servei gran part del temps que estarà convocada la vaga –entre 5h00 i 10h00 i entre 15h00 i 20h00– els dies previs a la celebració del congrés. En la resta de franges, s'haurà de garantir un servei del 33%.

Aquestes xifres són més elevades durant els dies en què el MWC estarà en marxa. Així doncs, entre el 28 de febrer i el 4 de març, els maquinistes hauran de garantir un 85% del servei entre les 5h00 i les 10h00 i entre les 15h00 i les 20h00; mentre que la resta del temps els serveis mínims seran del 50%.

Així mateix, s'estableixen com a serveis mínims els moviments i les operacions necessàries per al funcionament normal dels serveis fixats anteriorment, així com per al desenvolupament normal del servei un cop finalitzada la situació de vaga.