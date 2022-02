El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostat per impulsar una estratègia "àmpliament compartida" i consensuada per partits polítics, institucions i societat civil per promoure i blindar l'ús del català a Catalunya, un dels objectius del Pacte Nacional per la Llengua.

Així ho ha dit aquest dimarts durant la seva intervenció al Palau de la Generalitat en la primera reunió del Pacte Nacional per la Llengua en la qual s'ha presentat un informe sobre la situació del català. L'informe, 'Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana', ofereix un diagnòstic de la situació de la llengua a Catalunya, tenint-ne en compte el context plurilingüe i multicultural, i proposa mesures i línies d'actuació "en positiu" i en diversos àmbits per afrontar els reptes de futur del català. Aragonès adverteix que el català afronta reptes i amenaces pels canvis socials, demogràfics i migratoris de Catalunya de les darreres quatre dècades, i que també atribueix a les "insuficients" iniciatives legislatives que s'han impulsat fins ara. Per al president, el català és una eina de cohesió social i d'identitat col·lectiva que ha estat un dels "ciments d'una societat que també ha fet dels factors migratoris un dels seus elements d'identitat", i que per tant ha d'afrontar reptes lingüístics. Promoure el català tot i "les amenaces" Per això, ha insistit en la importància de reforçar els consensos en les polítiques públiques i d'encetar un procés obert i participatiu que compti amb el paper clau de la ciutadania, malgrat "les amenaces extremadament enormes" i les situacions adverses que segons ell pateix el català. Ha defensat que el Pacte és una aposta estratègica que es va aprovar el 30 de setembre del 2021 en un ple del Parlament i compta amb un suport polític i social divers i plural: "Aquest és el nostre tresor i la nostra força", ha destacat. Primera reunió del pacte A la reunió també hi han assistit el vicepresident del govern, Jordi Puigneró; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el secretari general de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; i representants d'ERC, Junts, CUP, comuns i PSC, d'institucions de la llengua i els set autors de l'informe. L'informe ha estat coordinat pels membres de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) Isidor Marí i Miquel Àngel Padilla i elaborat pels acadèmics Avel·lí Flors-Mas i Eva Pons, de la Universitat de Barcelona (UB); Maria Corominas, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Natxo Sorolla, de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Maite Melero, del Barcelona Supercomputing Center i la Universitat Pompeu Fabra (BSC-UPF).