El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) ha publicat aquest dimarts la supressió de les llicències per edat, la fórmula que permetia que els treballadors de la cambra cobressin sense haver d'anar a treballar els últims anys de la seva vida professional.

El BOPC recull així la decisió de la Mesa, ratificada la setmana passada per la Comissió d'Afers Institucionals (CAI), d'eliminar aquest privilegi i de fixar l'1 d'abril com a data límit per resoldre els casos que ja hi ha autoritzats. El Consell de Personal del Parlament estudia emprendre accions legals contra aquesta decisió i part dels treballadors ho consideren una "vulneració" dels seus drets.