El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ofert "tota la infraestructura d'acollida en cas que sigui necessari" i ha explicat que el Govern ja ha activat els mecanismes per facilitar l'acollida dels ciutadans ucraïnesos que fugin del conflicte. En una compareixença per valorar la situació, ha alertat que la guerra a Ucraïna declarada per Rússia tindrà efectes econòmics directes per Europa, i també per Catalunya. Ha fet referència al cost de les energies i de les matèries primeres i de les conseqüències que pot tenir per a les empreses catalanes que treballen a la zona. Aragonès ha explicat que s'ha posat en contacte amb el president del govern espanyol per oferir-li la seva col·laboració.

El Govern ha posat en marxa un grup de seguiment de la situació a Ucraïna per "estudiar l'evolució dels esdeveniments i les seves conseqüències". La primera reunió es farà aquest divendres. Estarà format pels departaments de la Generalitat que tenen competències vinculades als sectors afectats o a actuacions necessàries que caldrà prendre pròximament. "Hem de donar el millor de nosaltres mateixos per minimitzar efectes negatius sobre la societat catalana i posar el nostre gra de sorra a nivell global", ha explicat. "Experiència en l'acollida" Sobre els mecanismes d'acollida, el president de la Generalitat ha recordat que Catalunya "té experiència" i que ja ho ha fet en altres ocasions. "Ara també ho farem", ha garantit Aragonès, que ha subratllat el fet que ara el conflicte és en territori europeu. Aragonès ha condemnat "l'atac del tot injustificat" i ha advertit que "viola el dret internacional i menysté els organismes multilaterals". En aquesta línia, el Govern ha reclamat l'aturada immediata de les hostilitats i el retorn a la via diplomàtica. "La guerra sempre agreuja els conflictes; no soluciona mai absolutament res", ha expressat. I ha alertat dels "costos elevats, de vides humanes i innocents". A Catalunya viuen, segons les dades del Govern, 22.000 catalans d'origen ucraïnès. Aragonès els ha traslladat "suport i solidaritat": "Esteu patint per les vostres famílies, voleu localitzar-los i saber quina és la seva situació. Estem al vostre costat". I ha garantit que l'executiu treballarà amb tot el que estigui a les seves mans per donar-los suport. Aragonès ha detallat que el Govern ja ha posat a disposició del consolat ucraïnès les infraestructures de la Generalitat. Concretament, ha ofert allotjaments a ciutadans d'Ucraïna que havien de retornar al seu país després d'una estada temporal a Catalunya. Hi ha situacions complicades, ja que hi ha hagut algun bloqueig dels comptes bancaris. Pel que fa als ciutadans catalans que resideixen a Ucraïna, el president del Govern ha dit que estan en contacte amb el ministeri d'Assumptes Exteriors per oferir col·laboració quan "l'evacuació sigui necessària".