El ple del Tribunal Constitucional (TC) no ha admès a tràmit el recurs de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de no reconèixer-los com a eurodiputats. Puigdemont i Comín havien demanat al Suprem que cautelarment els concedís la credencial i la immunitat com a diputats europeus, però el Suprem va rebutjar les mesures cautelars sol·licitades.

Ara, el TC no admet a tràmit el recurs d'empara per la suposada vulneració del dret a un procés amb totes les garanties i a un jutge imparcial. A més, declara extingit el recurs per "pèrdua sobrevinguda d'objecte", ja que tots dos ja han aconseguit l'acta de diputat.