Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assaltar camions estacionats en àrees de servei i zones aïllades de polígons industrials a l'àrea metropolitana de Barcelona. En només dues setmanes, els quatre lladres havien robat més de 6.900 euros en mercaderies, principalment aliments envasats, en polígons de Montornès del Vallès, Sant Cugat del Vallès, la Roca del Vallès i Montcada i Reixac. En paral·lel, l'organització criminal també estava involucrada en el cultiu i tràfic de marihuana, ja que tenia 210 plantes de marihuana a l'interior del domicili d'un dels arrestats. Els quatre pispes han estat deixats en llibertat amb càrrecs pel jutge, que els hi ha prohibit però circular i apropar-se a l'AP-7 i la C-25.

Detenim quatre membres d'un grup criminal especialitzat en el robatori de mercaderia de camions pel mètode dels "teloners". El jutge ha dictat una mesura de prohibició de circular i d’apropar-se per tota l’AP-7 i la C-25 https://t.co/Hg7nVwYsot pic.twitter.com/hI1Tx49c40 — Mossos (@mossos) 26 de febrero de 2022

Segons els Mossos d'Esquadra, tots els integrants tenien antecedents per fets similars i de la investigació es desprèn que portarien més de 10 anys duent a terme la seva activitat delictiva a Catalunya. La investigació es va iniciar el novembre de 2021 quan es va tenir coneixement d'un furt en una àrea de servei de la comarca de l'Anoia. Gràcies a les gestions d'investigació, els investigadors han detingut els quatre membres del grup, a qui relacionen amb fins a quatre furts en semiremolcs estacionats en polígons industrials o àrees de servei de Montornès del Vallès, la Roca del Vallès, Montcada i Reixac i Sant Cugat del Vallès entre els dies 10 i 26 de gener del 2022.

Robatori d'oli i tonyina amb el mètode del 'teloner'

Sostreien part de la mercaderia que contenien els semiremolcs, principalment productes alimentaris envasats. En total, el valor dels productes sostrets ascendeix a uns 6.900 euros, tot i que per cometre els robatoris els lladres també causaven danys en els semiremolcs i en la mercaderia, per la qual cosa el perjudici econòmic per a les empreses és molt superior. El grup actuava sempre amb el mateix 'modus operandi': de nit recorrien en vehicle diversos polígons industrials en busca de camions aïllats, estacionats en zones poc vigilades, i que principalment portessin càrrega alimentària de gran valor, com oli o tonyina.

Quan localitzaven una mercaderia que els interessava, accedien a l'interior del semiremolc i la carregaven al seu vehicle. Després es dirigien al lloc on l'emmagatzemaven fins que decidien vendre-la al mercat. Els lladres feien diversos desplaçaments durant la mateixa nit per tal de robar la màxima quantitat de productes. Els vehicles que utilitzaven per dur a terme la seva activitat delictiva eren de dimensions petites per no cridar l'atenció, i a nom de testaferros.

210 plantes de marihuana al pis d'un dels detinguts

El grup criminal també estaria involucrat en el cultiu i tràfic de marihuana. En el domicili d'un dels detinguts els investigadors van localitzar una plantació amb 210 plantes de marihuana que per al seu manteniment utilitzaven l'electricitat de la xarxa de forma fraudulenta, motiu pel qual se'ls atribueix també un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.