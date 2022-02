El sector de les noces es prepara per a una primavera i estiu 2022 carregada d'enllaços, entre els ajornats i els nous, una bona notícia per al sector, que espera rescabalar-se de dos anys de cancel·lacions, i ERTOS per la COVID, una "convidada" inesperada que ha portat de cap també a les parelles.

A Ca Magí, un dels espais de noces més sol·licitats a Catalunya, reconeixen a EFE que se'ls ha "ajuntat tot" i que amb prou feines iniciat l'any ja no quedava cap dissabte disponible.

"Divendres i dissabtes, ja tot gairebé complet de noces nacionals. I cada vegada més plens també diumenges i entre setmanes pel públic internacional, que ja fa anys que venia triant Barcelona i altres llocs d'Espanya per casar-se i, passat el pitjor de la COVID, ara tornen a omplir-nos l'agenda", explica el seu responsable, Oriol Tortosa.

"Altres llocs d'esdeveniments estan igual. Per sort, eh! Pensa que venim d'una travessia en el desert, de tenir a la plantilla en ERTO", explica aquest empresari hosteler, que creu que para moltes persones les seves primeres noces després de la pandèmia és "símbol" de tornada a la normalitat, "de tornar a festejar, de poder ballar i abraçar-se amb amics i família".

Segons les dades del portal de bodas.net, un dels més populars en Internet, aquest 2022 hi haurà un 20 % més d'enllaços respecte a 2019, abans de la pandèmia.

Les peticions de pressupostos per a noces a futur aquest principi d'any, en comparació de 2021, havien crescut un 161 %, un altre senyal per al sector que les parelles ja tornen a veure desitjable fer uns casaments sense rastre de mascaretes en l'àlbum de fotos.

Les dates que anaven més buscades aquest any, segons el portal de noces, eren el 18 i el 25 de juny, i el 3, 10, 17 de setembre. El novè mes de l'any és el més popular per als enllaços a Espanya (un 17 % del total).

César i Cati, una jove parella de Girona, esperen que "a la tercera vagi la vençuda". Les noces que segueixen en peus és el 14 de maig de 2022. Però en el seu moment, les primeres invitacions tenien data de juny de 2020. Un mes i mig abans, després del xoc de la pandèmia, van haver d'ajornar a estiu de 2021, una altra data que tampoc gravarien mai en les seves aliances.

"L'any passat varem pensar que, per fer-ho malament, ens tornàvem a esperar. Total, ja havíem esperat un any, ja no ens venia d'un altre", explica el nuvi.

"Per 2022, això sí, ens va costar ja més trobar data. La primera opció no va poder ser, però vam poder triar una altra que més o menys ens quadrés. Per sort en aquest procés, tant el lloc com el catering ho han entès i s'han portat bé", afegeix César.

Una de les afectacions més grans de "tant canvi", assenyala, té a veure amb la llista de convidats que, a causa de l'espera, s'ha fet una mica més gran. "Parelles que ja no són parella, que fins i tot vénen amb parelles noves, molts nens que han nascut en aquest temps, i bebès que ara ja no són tan bebès. A més d'amics que vas fent perquè en més de dos anys vas coneixent gent nova", apunta.

Similar "aventura" estan vivint Arantxa i Amancio, de Barcelona, que han canviat el seu "dia D" dues vegades des que es prometessin en 2019. Es casen el 19 de març, era una de les poques dates lliures i encara que per fi podran donar-se el "sí vull", no poder triar massa els ha passat factura.

I és que la coincidència amb les falles valencianes, festa que també porta dos anys en espera, els deixarà amb baixes en una llista de convidats que incloïa família i amics de la Comunitat Valenciana.

El ball de dates dels enllaços porta d'altra banda de cap als "atelier" de vestits de núvia, que de la nit al dia han de "retocar" els dissenys que les contraents van triar en 2020 i ara necessiten modificar.

"Han passat dos anys, i en molts casos s'han aprimat, han engreixat, i fins a moltes ara estan embarassades i cal canviar el vestit de dalt a baix", ha explicat a Efe Marta Murillo, de Christian Merano, a Badalona (Barcelonès).

Un altre indicador que com torna a desenganxar el sector de les noces és precisament el retorn amb magnificència de la Barcelona Bridal Fashion Week (BFFW), que dos mesos abans de l'esdeveniment ja ha penjat el cartell de complet, amb més de 300 marques i 20 desfilades previstes.